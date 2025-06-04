Прокуратура в Щелково взяла на контроль установление обстоятельств ДТП, в котором пострадали беременная и ребенок

Щелковская городская прокуратура проконтролирует установление обстоятельств массового ДТП, в котором пострадали 29-летняя беременная женщина и ее четырехлетняя дочь. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, инцидент произошел примерно в 14:00 в среду, 4 июня, на 73-м км трассы А-107. Там столкнулись два грузовых и три легковых автомобиля. Пострадавшие беременная и ребенок были пассажирами одной из легковых машин, их госпитализировали в медицинское учреждение.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали увеличение количества преступлений.