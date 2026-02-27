Прокуратура Волоколамска взяла на контроль расследование дела о гибели ребенка при пожаре
В Волоколамске возбудили дело после гибели ребенка в результате пожара
Фото: [прокуратура МО]
Городская прокуратура Волоколамска взяла на контроль расследование обстоятельств пожара, в результате которого погиб ребенок. Об этом сообщает прокуратура Московской области.
Инцидент произошел в частном доме в деревне Нелидово. В ходе ликвидации возгорания в помещении было найдено тело мальчика в возрасте двух лет.
В момент пожара в доме находились еще два ребенка — братья погибшего в возрасте четырех и 11 лет. Им удалось самостоятельно выбраться.
По предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Дети находились дома без присмотра взрослых.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял участие в заседании коллегии прокуратуры региона.