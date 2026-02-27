Прокуратура Волоколамска взяла на контроль расследование дела о гибели ребенка при пожаре

Городская прокуратура Волоколамска взяла на контроль расследование обстоятельств пожара, в результате которого погиб ребенок. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

Инцидент произошел в частном доме в деревне Нелидово. В ходе ликвидации возгорания в помещении было найдено тело мальчика в возрасте двух лет.

В момент пожара в доме находились еще два ребенка — братья погибшего в возрасте четырех и 11 лет. Им удалось самостоятельно выбраться.

По предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Дети находились дома без присмотра взрослых.

