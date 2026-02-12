Прокуратура взяла на контроль расследование дела о гибели ребенка в результате пожара в Истре

Прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств пожара в Истре. Жертвой возгорания стал ребенок в возрасте 8 лет, сообщает прокуратура Московской области.

Инцидент произошел ночью 12 февраля в частном деревянном доме в деревне Бабкино. После ликвидации возгорания в помещении нашли тело 8-летнего мальчика. Его 12-летняя сестра смогла самостоятельно выбраться из горящего дома. Сейчас она в больнице.

По имеющийся информации, дети находились дома без присмотра взрослых. Наиболее вероятная причина возгорания связана с аварийным режимом работы электрооборудования.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Истринская городская прокуратура проконтролирует установление всех обстоятельств инцидента.

