Прокуратура взяла на контроль расследование дела по факту травмирования ребенка на детской площадке

Балашихинская городская прокуратура взяла под контроль расследование уголовного дела по факту травмирования девятилетней девочки на детской площадке. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, вечером 22 мая ребенок повис на поручне на детской площадке возле дома на улице Безымянной в микрорайоне Савино. Он был плохо закреплен, поэтому девочка упала с высоты 2 м. Девочку госпитализировали с диагнозом «компрессионный перелом» позвонков, она проходит лечение в медицинском учреждении.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность, то есть неисполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие небрежного отношения к службе и обязанностей по должности, которое повлекло нарушение прав и законных интересов несовершеннолетнего лица).

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали увеличение количества преступлений.