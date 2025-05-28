Прокуратура взяла на контроль расследование гибели ребенка в ДТП в Бронницах

Раменская городская прокуратура проконтролирует установление обстоятельств гибели двухлетней девочки в результате наезда автомобиля в Бронницах. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, инцидент произошел в среду, 28 мая. 37-летняя женщина — водитель легкового автомобиля двигалась задним ходом на придворовой территории на улице Пущино и совершила наезд на ребенка. Девочку экстренно доставили в медицинское учреждение, однако спасти ее не удалось.

На месте происшествия находится заместитель Раменского городского прокурора Эдуард Богдасаров.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали увеличение количества преступлений.