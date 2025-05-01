Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств аварии с участием автобуса в Наро-Фоминске

Городская прокуратура Наро-Фоминска взяла на контроль установление всех обстоятельств дорожной аварии с участием автобуса, которая произошла в округе. Об этом рассказали в Прокуратуре Московской области.

ДТП произошло минувшей ночью на 83-м км трассы М-3. Водитель легкового автомобиля потерял управление и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с рейсовым автобусом, который следовал из столицы в Рославль.

В результате происшествия водитель легкового авто получил травмы, не совместимые с жизнью. Люди, находившиеся в автобусе, не пострадали. Их доставили до пункта назначения на резервном транспорте.

Ранее сообщалось, что областная прокуратура передала в суд дело о дорожной аварии, в которой погибли три человека.