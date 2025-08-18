Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств гибели подростка в Егорьевске

В Егорьевске прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств гибели 15-летнего подростка. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.

Как отметили в ведомстве, вечером 15 августа на лестничной площадке одного из МКД в пятом микрорайоне города нашли тело несовершеннолетнего. Согласно предварительной версии, молодой человек мог насмерть отравиться парами освежителя воздуха.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Городская прокуратура Егорьевска проконтролирует ход и результаты его расследования.

Ранее в ведомстве сообщили, что в Истре рассмотрят дело о гибели девяти мигрантов в результате отравления угарным газом.