Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств инцидента с пострадавшими от взрыва петарды в Люберцах

Люберецкая городская прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств инцидента со взрывом самодельной петарды в микрорайоне Птицефабрика рабочего поселка Томилино. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

Согласно предварительным данным, в понедельник, 2 июня примерно в 23:45 местный житель сообщил о громком хлопке за домом. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили двух молодых людей с телесными повреждениями. Их госпитализировали в медицинское учреждение.

Пострадавшие рассказали, что они самостоятельно изготовили петарду и хотели ее запустить. Однако по пути на поле она сдетонировала в пакете.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали увеличение количества преступлений.