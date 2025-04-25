Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств пожара в Раменском

Прокуратура Московской области взяла на контроль установление обстоятельств возгорания, которое произошло в многофункциональном здании в Раменском.

Инцидент произошел вечером 25 апреля. В здании загорелось техническое помещение на первом этаже. На данный момент возгорание локализовано.

Согласно предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Точная причина будет установлена по итогам пожарно-технической экспертизы.

Ранее сообщалось, что подмосковная «Система 112» с начала 2025 года приняла около 50 тыс. вызовов о пожарах.