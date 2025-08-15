Прокуратура взяла на контроль установление причин пожара, который произошел в частном домовладении в Красногорске

Прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств и причин пожара, который произошел в частном домовладении в Красногорске. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.

Инцидент произошел днем в пятницу, 15 августа. Примерно в 15:50 поступило сообщение о возгорании в коттеджном поселке Береста. На место оперативно выехали пожарные.

Сейчас специалисты ликвидируют возгорание. Площадь пожара составляет свыше 600 кв. м. Информации о пострадавших нет.

