Прокурор Московской области помог восстановить уличное освещение в Лыткарино

Жительница Лыткарино обратилась к прокурору Московской области Сергею Забатурину с просьбой восстановить уличное освещение на участке внутриквартальной дороги, ведущей в том числе к детскому саду, в рамках личного приема, который прошел в Приемной президента Российской Федерации. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

Для устранения нарушений прокуратура города внесла представление главе городского округа Лыткарино, по результатам его рассмотрения администрация заключила муниципальный контракт на выполнение соответствующих работ. Это позволило восстановить права местных жителей. Мероприятия по установке опор и линий уличного освещения уже завершились.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье снизилось число преступлений. По итогам шести месяцев 2025 года в регионе было зарегистрировано 35,85 тыс. преступлений (- 0,8%).