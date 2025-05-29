Прокурор Подмосковья инициировал изменения в региональном законодательстве

Депутаты Московской областной думы в ходе 113-го заседания одобрили проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Московской области», направленный прокурором Московской области Сергеем Забатуриным. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

Так, прокурор предложил исключить из регионального закона «О порядке представления жилых помещений специализированного жилищного фонда Московской области» положения, которые предусматривают возможность выделения жилья федеральным и муниципальным служащим за счет специализированного жилищного фонда региона. В этом случае региональный жилищный фонд начнут формировать только для государственных служащих области.

Кроме того, в рамках работы над совместным с правительством Московской области проектом закона были разработаны типовые муниципальные правовые акты, регламентирующие порядок предоставления жилья администрациями муниципальных образований. Его представила исполняющая обязанности заместителя начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства Светлана Костылева.

В рамках заседания в третьем чтении также приняли законопроекты, которые призваны урегулировать правоотношения в сфере охраны зеленых насаждений и проведение компенсационного озеленения в случае вырубки деревьев.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали увеличение количества преступлений.