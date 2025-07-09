Прокурор Подмосковья провел прием предпринимателей в Подольске

Прокурор Московской области Сергей Забатурин и и. о. бизнес-омбудсмена Подмосковья Наталья Чудакова провели прием предпринимателей в Подольске.

С обращениями обратились семь жителей региона. Их волновали вопросы правоохранительной деятельности, земельных отношений следственных процедур. Все вопросы были взяты на контроль.

Ранее губернатор Андрей Воробьев принял участие в заседании коллегии прокуратуры Подмосковья, в рамках которого обсудили вопросы защиты прав бойцов СВО.