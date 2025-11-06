Прокурор Подмосковья Забатурин поддержал обвинение по делу о приготовлении к госизмене

Прокурор Московской области Сергей Забатурин поддержал обвинение по уголовному делу о приготовлении к государственной измене и участию в деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ и ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ), приговор в отношении мужчины вынес 2-й Западный окружной военный суд. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным суда, он начал общаться с рекрутером запрещенной в России террористической организации в марте 2024 года, после чего приобрел авиабилеты, чтобы попасть на территорию Украины. Однако 25 мая 2024 года при попытке покинуть территорию России его задержали в международном аэропорту Жуковский.

Мужчину приговорили к наказанию в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, оставшейся части наказания – в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на один год. Кроме того, ему предстоит выплатить штраф в размере 150 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за девять месяцев совершили более 53 тыс. преступлений.