Промежуточные итоги голосования за объекты благоустройства подвели в Подмосковье

В Министерстве благоустройства Московской области подвели промежуточные итоги всероссийского голосования за объекты, которые требуют обновления. Свои голоса отдали уже более 566 тыс. жителей региона.

В 2025 году для жителей Подмосковья представлено на выбор 289 объектов в 54 округах.

Наиболее активно участвуют в голосовании жители Пушкино, Воскресенска, Люберец, Щелково, Подольска. Самое большое число голосов отдано за Славянский бульвар в Подольске. За него проголосовали более 25 тыс. раз. На втором месте Красковский карьер в Люберцах, на третьем — парк «Дубки» в Химках (24 тыс. и 18,5 тыс. голосов соответственно).

Помощь в голосовании жителям оказывают волонтеры. Они рассказывают о программе и объясняют, как проголосовать. В составе волонтерского штаба — более 3,6 тыс. человек.

К участию в голосовании жителей пригласил и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он отметил, что отдать свой голос можно до 12 июня.