Промышленники Подмосковья смогут получить до 75 млн рублей в формате нового льготного займа
Фонд развития промышленности Подмосковья предложил производственным предприятиям региона новый формат поддержки. Это займы в рамках программы «Малый инвестпроект», передает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Сумма займа составляет от 10 до 75 млн рублей. Он предоставляется на срок до пяти лет. Процентная ставка составляет 50% от ключевой ставки ЦБ. Она фиксируется на дату одобрения займа и остается неизменной весь срок погашения.
Такой вариант поддержки может быть актуален для небольших проектов с бюджетом от 11,8 млн рублей. Софинансирование проекта со стороны заявителя, частных инвесторов или банков должно составлять не менее 15%.
