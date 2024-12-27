Промышленность Московской области нарастила объемы отгрузки товаров

По итогам 11 месяцев 2024 года подмосковная промышленность отгрузила товары собственного производства, выполнила работы и услуги собственными силами на общую сумму почти в 6 трлн рублей. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«В физическом объеме это на 18,7% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года», — отметила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, объем отгрузки товаров в секторе обрабатывающего производства составил 5,3 трлн рублей, что на 19,7% больше показателей прошлого года. Объем отгрузки продукции предприятий пищевой промышленности составил почти 1,2 трлн рублей, предприятий, занятых в производстве готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) — почти 890 млрд рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в этом году составил почти два триллиона рублей.