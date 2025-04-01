Промышленные предприятия Подмосковья в январе и феврале отгрузили продукцию на 1 трлн руб.

Промышленные предприятия Подмосковья за первые два месяца этого года отгрузили продукцию более чем на 1 трлн руб. Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Как отметили в ведомстве, рост номинального значения отгрузки составил почти 18% по сравнению с прошлым годом.

Объем отгрузки в обрабатывающей промышленности составил почти 930 млрд руб., в пищевой — около 230 млрд руб., в металлургии (за исключением машин и оборудования) — 177 млрд руб.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в области появится новая ОЭЗ. Объект будет создан на территории Серпухова.