Прощальный костер прошел в лагере «Родина» в Подольске
В Подольске завершилась последняя смена в лагере «Родина»
Фото: [Пресс-служба администрации Подольска]
В Подольске завершилась последняя смена в лагере «Родина». В ее конце был устроен прощальный костер для 320 ребят, рассказали в администрации округа.
До этого последняя смена стартовала в лагере «Литвиново», сообщили в Министерстве социального развития Московской области.
За время пребывания в лагере «Родина» воспитанники сдали нормативы ГТО, развернули огромный триколор в День Государственного флага России, посетили выступления музыкантов.
Перед прощальным костром прошел праздничный концерт, который организовали вожатые.
Ранее губернатор Андрей Воробьев посетил лагерь «Литвиново» и пообщался с детьми участников СВО.