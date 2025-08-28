Прощальный костер прошел в лагере «Родина» в Подольске

В Подольске завершилась последняя смена в лагере «Родина». В ее конце был устроен прощальный костер для 320 ребят, рассказали в администрации округа.

До этого последняя смена стартовала в лагере «Литвиново», сообщили в Министерстве социального развития Московской области.

За время пребывания в лагере «Родина» воспитанники сдали нормативы ГТО, развернули огромный триколор в День Государственного флага России, посетили выступления музыкантов.

Перед прощальным костром прошел праздничный концерт, который организовали вожатые.

Ранее губернатор Андрей Воробьев посетил лагерь «Литвиново» и пообщался с детьми участников СВО.