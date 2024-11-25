Противогололедную обработку почти 30 тысяч километров дорог Подмосковья провели за выходные

За минувшие выходные подмосковные дорожники провели противогололедную обработку и очистку от снега на 27 тысяч километрах дорожной сети. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Работы по обеспечению безопасного проезда и прохода на муниципальных и региональных дорогах, тротуарах и посадочных площадках продолжаются», — подчеркнул заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Дорожные службы региона на регулярной основе следят за ситуацией на дорогах, чтобы принять необходимые меры. В ведомстве предупредили, что в ближайшие дни на дорогах региона утром и вечером может образовываться гололедица.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что движение по участку трассы М-5 открыли в Люберцах.