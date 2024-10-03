Процедуру сдачи отчетности для водопользователей упростили в Подмосковье

В Подмосковье упростили процесс сдачи отчетности для водопользователей за счет запуска нового сервиса на региональном портале госуслуг, теперь жители смогут предоставлять данные в электронном формате без предоставления оригинала на бумажном носителе. Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.

В ведомстве уточнили, что электронная отчетность существенно ускорит процесс получения услуги, а также позволит сохранить материалы в личном кабинете пользователя. Помимо этого, теперь можно будет минимизировать количество ошибок при проведении процедуры и обеспечить безопасность данных. Отметим, что направить отчет в электронном виде можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.