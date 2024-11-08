Проверить лесной участок на наличие обременений в Подмосковье можно с помощью нового сервиса
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Проверить лесной участок на наличие обременений правами третьих лиц в Подмосковье теперь можно с помощью умного сервиса, который подключили к услуге, размещенной на региональном портале госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Пользователю нужно всего лишь внести кадастровый номер лесного участка, а система автоматически проанализирует сведения. Если выяснится, что участок обременен правами третьих лиц, то возможность подачи электронного заявления закроется», — подчеркнула министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.
Воспользоваться услугой можно на портале в разделе «Комплексные услуги». Она доступна для физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей. При положительном решении пользователь получит разрешение на использование лесного участка в личном кабинете.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.