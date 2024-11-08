Проверить лесной участок на наличие обременений в Подмосковье можно с помощью нового сервиса

Проверить лесной участок на наличие обременений правами третьих лиц в Подмосковье теперь можно с помощью умного сервиса, который подключили к услуге, размещенной на региональном портале госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.