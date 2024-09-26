Проверка системы оповещения населения пройдет в Щелково на следующей неделе

Проверка пройдет с 10:30 до 12:00. В это время в округе включат электросирену, предупредили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Местных жителей призвали соблюдать спокойствие, проверка системы оповещения населения является плановой.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел оперативное совещание с правоохранительным блоком.