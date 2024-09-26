Проверка системы оповещения населения пройдет в Щелково на следующей неделе
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В следующую среду в Щелково состоится комплексная техническая проверка системы оповещения населения.
Проверка пройдет с 10:30 до 12:00. В это время в округе включат электросирену, предупредили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Местных жителей призвали соблюдать спокойствие, проверка системы оповещения населения является плановой.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел оперативное совещание с правоохранительным блоком.