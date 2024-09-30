Проверка системы оповещения населения пройдет в Подмосковье в среду

В ближайшую среду в Московской области пройдет комплексная проверка готовности региональной системы оповещения населения.

Как сообщила пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас», с 10:30 до 12:00 в режиме непрерывного звукового вещания будут включены электросирены.

Кроме того, 2 октября в 10:43 по телеканалам и радио передадут сообщение о том, что проводится проверка системы оповещения, нужно сохранять спокойствие.

Подобные мероприятия нужны не только для проверки работоспособности средств оповещения, но и для оценки готовности специалистов, которые ответственны за запуск системы.

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