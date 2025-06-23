Проверку почти 80 тыс. участков провели земельные инспекторы Подмосковья с начала 2025 года

В Подмосковье с начала текущего года муниципальные земельные инспекторы проверили свыше 77,7 тыс. участков с риском наличия нарушений земельного законодательства. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области.

Больше всего участков проверили в Клину и Солнечногорске — 8,2 тыс. и 5,9 тыс. объектов соответственно. По 4,9 тыс. участков обследовали в Дмитрове и Можайске.

По итогам проверок на 28 тыс. участков были выявлены признаки нарушений. Самые частые из них — самозахват и использование участка не по назначению.

«Однако для нас главное — не наказать правообладателя, а проинформировать о том, как верно, и дать возможность исправиться. Это профилактическая работа стала неотъемлемой частью деятельности наших земельных инспекторов», — отметил глава министерства Тихон Фирсов.

Он добавил, что благодаря информированию 10,5 тыс. участков начали использовать по назначению.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в регионе планируется ликвидировать 3,6 тыс. незаконных нестационарных торговых объектов.