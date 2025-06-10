Психологи системы-112 Подмосковья с начала года приняли около тысячи вызовов
Около тысячи вызовов обработали операторы-психологи системы-112 Подмосковья
Фото: [Центр по приему и обработке вызовов РЦОВ 112]
Операторы-психологи системы-112 Подмосковья с января текущего года приняли порядка тысячи вызовов. Всего с начала действия системы они обработали свыше 41 тыс. звонков.
Психологи оказывают поддержку обратившимся за помощью жителям, пока на место не прибудут экстренные службы. Специалисты рассказывают, какие действия нужно предпринять в той или иной ситуации, и помогают успокоиться.
«Операторы-психологи оказывают помощь жителям и гостям региона круглосуточно», — отметили в пресс-службе областной системы-112.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по расширению сети высокотехнологичной медпомощи.