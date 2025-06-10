Психологи системы-112 Подмосковья с начала года приняли около тысячи вызовов

Операторы-психологи системы-112 Подмосковья с января текущего года приняли порядка тысячи вызовов. Всего с начала действия системы они обработали свыше 41 тыс. звонков.

Психологи оказывают поддержку обратившимся за помощью жителям, пока на место не прибудут экстренные службы. Специалисты рассказывают, какие действия нужно предпринять в той или иной ситуации, и помогают успокоиться.

«Операторы-психологи оказывают помощь жителям и гостям региона круглосуточно», — отметили в пресс-службе областной системы-112.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по расширению сети высокотехнологичной медпомощи.