Психологические клубы организуют занятия в подмосковных библиотеках

В подмосковных библиотеках проводят занятия психологических клубов и психологов, а также кружков по изучению психологии. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

В общей сложности в регионе насчитывается 15 таких клубов. Для их участников проходят психологические беседы, тренинги, мастер-классы, лекции и не только. Так, например, в Центральной городской библиотеке им. Ф. И. Тютчева в Балашихе можно посетить занятия по арт-терапии в клубе «Золотой возраст», в Центральной библиотеке им. А. Ахматовой в Домодедово — работает клуб, в котором оказывают поддержку родителей приемных детей. Узнать подробнее о занятиях можно в приложении «МОе Подмосковье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.

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