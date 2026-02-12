Птицефабрики Подмосковья вошли в число крупнейших производителей мяса бройлеров в стране

Подмосковные птицефабрики вошли в число самых крупных производителей мяса бройлеров в стране по итогам 2025 года, передает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Всего в рейтинг включили 25 компаний. Лидером стала группа «Черкизово». В ее составе — предприятия в Раменском и Одинцово. На втором месте компания «ГАП «Ресурс». Ее предприятие действует на территории Лосино-Петровского. Также в список вошел холдинг «Элинар» из Наро-Фоминска.

В прошлом году в Подмосковье произвели более 277 тыс. тонн охлажденного мяса птицы. Этот показатель на 8% превысил результат 2024 года. Область производит более 14% от общего объема продукции в ЦФО и свыше 5% от общероссийского объема.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность использования современных технологий в аграрной сфере.