Публичную первую обкатку интерактивного лифта Серпуховского завода проведут в Москве

На международной выставке «Лифт Экспо. Москва-2024» пройдет публичная первая обкатка лифтов с интерактивными возможностями, сборку которых завершил Серпуховский лифтостроительный завод (СЛЗ, входит в ГК «Садовое кольцо»). Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Дизайн кабины, оборудованной видеокамерой, OLED-экранами под зеркалом и стеклянными панелями, разработала Студия Артемия Лебедева. На выставке она обеспечивает передвижение пассажиров на второй уровень и спуск на первый. Помимо этого, посетителям выставки представляют еще одну версию кабины, стены которой облицованы рельефным натуральным камнем (темным сланцем), а напольное покрытие выполнено из серого рельефного керамогранита.

Экспозицию можно найти на стенде D5 на центральной аллее павильона № 1 МВЦ «Крокус Экспо».

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