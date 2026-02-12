Пусконаладочные работы оборудования начались в реконструированном цеху Клинского стекольного завода. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Предприятие расположено в селе Спас-Заулок. Здесь к существующему складу готовой продукции был пристроен производственный цех. В нем создадут линию для нанесения напыления на готовое листовое стекло.

После пристройки производственного корпуса общая площадь завода составила более 37,5 тыс. кв. м. Уже в феврале объект завершат и введут в эксплуатацию.

