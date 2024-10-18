Рабочие начали укладывать асфальт на подходах к строящемуся путепроводу в подмосковной Аникеевке

Рабочие начали укладывать асфальт на подъездах в рамках строительства путепровода через железнодорожные пути Рижского направления МЖД в подмосковной Аникеевке, работы проходят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что работы проводятся со стороны Новорижского шоссе. Одномоментно строители завершают монтаж металлоконструкций пролетного строения со стороны Волоколамского шоссе.

«Также на участке проводятся дорожные работы, ведется строительство ливневой канализации. Общая строительная готовность путепровода — свыше 65%», — добавили в сообщении.

Объект возводят в составе транспортной развязки, протяженность которой составляет 1,4 километра, в рамках развития МЦД-2 «Нахабино-Подольск». Открыть движение по новому путепроводу планируют до конца 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что движение по участку трассы М-5 открыли в Люберцах.