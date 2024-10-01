Рабочие начали возводить первый этаж будущей поликлиники в Ногинске

На улице 2-я Глуховская в Ногинске продолжается строительство новой поликлиники, строители приступили к возведению первого этажа здания. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке работают 67 рабочих и шесть единиц техники. Ведутся работы по армированию вертикальных конструкций на уровне первого этажа здания, гидроизоляция стен цоколя, работы по устройству наружных инженерных сетей», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Поликлиника будет рассчитана на ежедневное посещение 350 взрослых и 150 детей. В ней разместят кабинеты неотложной помощи, клинико-диагностическую лабораторию, дневной стационар и другие помещения. Все кабинеты оснастят современной медицинской техникой и оборудованием, на прилегающей территории появятся парковка, детские игровые площадки, зоны отдыха с тротуарами. Завершить работы планируют в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.