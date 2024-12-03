Рабочие нанесли разметку на новой разворотной эстакаде между Каширским шоссе и А-105 в Ленинском округе

В Ленинском округе рабочие нанесли дорожную разметку на проезжей части разворотной эстакады между Каширским шоссе и А-105 в районе деревни Апаринки, работы прошли в рамках реконструкции Каширского шоссе. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Рабочее движение по эстакаде планируется открыть в середине декабря. Дорога обеспечит бессветофорный проезд с Каширского шоссе в сторону Москвы», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

По его словам, открытие движения по ней также позволит сэкономить до 10 минут в дороге, поскольку транспортные потоки на данном участке будут перераспределены.

Строители также продолжают возводить транспортную развязку между Володарским и Каширским шоссе. В ее составе построят путепроводы через Каширское шоссе и автодорогу А-105. Завершить все работы и открыть движение по развязке планируется в первом квартале 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что движение по участку трассы М-5 открыли в Люберцах.