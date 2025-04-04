Рабочие приступили к отделке в рамках строительства нового корпуса школы имени Забродина в Подольске

В Подольске продолжается строительство пристройки к средней школе № 29 имени П. И. Забродина, рассчитанной на 200 мест, подрядчик приступил к отделочным работам. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке задействовано 47 рабочих и четыре машины спецтехники. Строители приступили к отделочным работам, параллельно ведется установка сантехники, электропроводки, системы пожарной безопасности и инженерных сетей», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети». Площадь нового корпуса школы составит 4,2 тыс. кв. м, в нем разместят учебные кабинеты, спортивный зал, библиотечно-информационный центр, медблок и офисную зону для педагогов, на прилегающей территории — спортивные и детские игровые площадки, места для отдыха и проведения общешкольных мероприятий. Помимо этого, рабочие обновят основное здание. Завершить работы планируют к началу нового учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.