Рабочие приступили к благоустройству территории возле строящейся школе в Ленинском округе

Вблизи деревни Ермолино Ленинского округа продолжается строительство школы, рассчитанной на 1,1 тысячи мест, стройготовность объекта превысила 90%, строители уже приступили к работам по благоустройству. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На сегодняшний день на объекте 253 рабочих и четыре единицы техники. Выполняются работы по финишной отделке, монтажу оборудования, благоустройству территории. Приступили к сборке и расстановке мебели», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках госпрограммы за счет средств бюджета. В здании будет четыре этажа, его площадь составит почти 17 тысяч квадратных метров. Там обустроят учебные классы, лаборатории и мастерские, помещения для групп продленного дня, два спортзала, актовый зал, библиотеку с медиатекой и IT зоной и другие помещения. Завершить строительство планируют до конца 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить безопасность школ и детских садов в Подмосковье.