Рабочие приступили к капремонту первой школы в Серпухове

В Серпухове на улице Советская, д. 45 стартовал капитальный ремонт школы № 1, работы пройдут в рамках программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств областного бюджета. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Подрядчик вышел на площадку и приступил к работам по демонтажу внутренних конструкций. Задействовано 25 рабочих и 2 единицы техники», — говорится в сообщении.

Площадь здания превышает пять тысяч квадратных метров. В нем проведут ремонт фасада, входной группы, заменят кровлю и все инженерные системы, установят мебель и оборудование и не только. Завершение работ запланировано на лето 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить безопасность школ и детских садов в Подмосковье.