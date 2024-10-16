Рабочие приступили к монтажу пролета строящегося путепровода в подмосковной Апрелевке

Рабочие начали выполнять монтаж центральной секции пролетного строения над железной дорогой в рамках строительства путепровода в Апрелевке, которое проходит в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», открыть движение по путепроводу планируют в 2025 году. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«После монтажа центральной секции, строители приступят к работам на пролетных строениях со стороны улицы Апрелевской и улицы Самохина. Общая масса металлоконструкций путепровода составит 620 тонн», — уточнил заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Строительство путепровода проходит в рамках модернизации в связи с запуском МЦД-4 «Апрелевка-Железнодорожная», ее проводит РЖД. Он будет соединять две части Апрелевки, чтобы обеспечить бесперебойный и безопасный проезд через железнодорожные пути в зоне МЦД-4.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.