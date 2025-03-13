Рабочие приступили к отделке фасадов в рамках капремонта четвертой школы в Красноармейске

В Красноармейске Пушкинского округа на улице Новая Жизнь, д. 1а, продолжается капитальный ремонт школы № 4, строители приступили к фасадным работам. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте работает более 60 человек, выполняются общестроительные работы. Приступили к фасадным работам и установке стеклопакетов», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках госпрограммы за счет средств бюджета. В ходе ремонта строители заменят инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, окна и двери, проведут внутреннюю отделку и не только. Завершить его планируют к началу нового учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.