Рабочие приступили к строительству транспортной развязки в районе пересечения ЦКАД и Дмитровского шоссе

Рабочие приступили к реализации первого этапа строительства транспортной развязки в районе пересечения ЦКАД и Дмитровского шоссе, они обустроят четыре съезда, выполнят реконструкцию участка федеральной дороги А-107 «Московское малое кольцо», устройство переходно-скоростных полос и разворотной петли. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на Госкомпанию «Автодор».

После проведения работ в Подмосковье обеспечат транспортную связь между ЦКАД и Дмитровским шоссе. Кроме того, это позволит разгрузить дорогу А-107. Завершить работы и запустить движение планируют в 2026 году. В ведомстве напомнили, что Центральная кольцевая автодорога протяженностью 336 километров является основой опорной сети скоростных автодорог России и частью международных транспортных коридоров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что движение по участку трассы М-5 открыли в Люберцах.