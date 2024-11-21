Рабочие приступили к строительству цокольного этажа нового корпуса шестой гимназии в Солнечногорске

На улице Банковской в Солнечногорске продолжается строительство нового корпуса гимназии № 6, рабочие приступили к строительству цокольного этажа. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте работают 40 человек. Строители начали возводить стены цокольного этажа, через пару недель они зальют плиту перекрытия и приступят к строительству стен первого этажа», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета. В здании будет этажа, оно будет рассчитано на 300 учеников. Для них обустроят учебные классы, помещения для групп продленного дня, спортивный и актовый залы, столовую с пищеблоком, на прилегающей территории — спортивные и детские площадки, места для отдыха и проведения общешкольных мероприятий. Завершить работы планируют до начала нового учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в следующем году.