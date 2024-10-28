Рабочие приступили к устройству фундамента будущего бассейна в подмосковном поселке Монино
Фото: [Пресс-служба Минстроя МО]
В поселке Монино городского округа Щелково продолжается строительство плавательного бассейна, рабочие приступили к устройству фундамента. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Работы проходят в рамках областной госпрограммы за счет бюджета. Площадь объекта составит более 2,4 тысячи квадратных метров, его возведут на месте старого бассейна, который построили в 1950-е. В новом физкультурно-оздоровительном комплексе обустроят бассейн на шесть дорожек, зал «сухого плавания» и другие помещения. Завершение строительства запланировано на 2026 год.
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