Рабочие приступили к устройству фундамента будущего бассейна в подмосковном поселке Монино

Работы проходят в рамках областной госпрограммы за счет бюджета. Площадь объекта составит более 2,4 тысячи квадратных метров, его возведут на месте старого бассейна, который построили в 1950-е. В новом физкультурно-оздоровительном комплексе обустроят бассейн на шесть дорожек, зал «сухого плавания» и другие помещения. Завершение строительства запланировано на 2026 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.