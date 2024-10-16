Рабочие приступили к устройству котлована будущего ФОКа в Лобне

В городском округе Лобня на улице Ленина, 65 продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, рабочие приступили к устройству котлована. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте работают 14 человек и шесть единиц техники. Строители выполняют работы по устройству котлована, вывозят грунт со строительной площадки», — говорится в сообщении.

Площадь учреждения составит 2,4 тысячи квадратных метров. Там разместят спортивные и тренажерные залы, кафе и медицинский блок, бассейн с шестью дорожками для плавания, детскую зону с маленькой чашей и сухим бассейном. На прилегающей территории появятся парковку и зоны для отдыха.

Работы проходят в рамках госпрограммы за счет средств бюджета, их планируют завершить в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.