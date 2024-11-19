Рабочие приступили к устройству плиты проезжей части путепровода через А-105 в Ленинском округе

Строители приступили к устройству плиты проезжей части путепровода через трассу А-105 в Ленинском округе, работы проходят в рамках обустройства транспортной развязки между Володарским и Каширским шоссе — здесь возводятся два путепровода — через Каширское шоссе и трассу А-105. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Сейчас рабочие выполняют монтаж несъемной опалубки, а также проводят устройство анкерных креплений для дальнейшей установки барьерного ограждения на путепроводе через Каширское шоссе. Стройготовность объектов достигла 75%.

Завершить работы и открыть движение по разворотной эстакаде планируется в конце 2024 года, по развязке — в начале следующего. В ведомстве уточнили, что после этого в округе обеспечат бессветофорный проезд с Каширского шоссе в сторону Москвы и с Каширского шоссе и автодороги А-105 на Володарское шоссе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что движение по участку трассы М-5 открыли в Люберцах.