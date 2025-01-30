Рабочие приступили к устройству второго этажа строящейся поликлиники в Ногинске

В микрорайоне Заречье подмосковного Ногинска продолжается строительство новой поликлиники, работы проходят в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», их планируют завершить в декабре 2025 года. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Рабочие приступили к возведению второго этажа здания.

«На площадке более 100 рабочих и пять единиц техники. Ведутся монолитные работы на уровне второго этажа здания, гидроизоляция, утепление подвала, устройство инженерных сетей», — говорится в сообщении.

В здании будет три этажа, его площадь составит около 13,5 тыс. кв. м. Поликлиника будет рассчитана на 350 посещений взрослых и 150 посещений детей в смену. Для пациентов также обустроят инфекционные отделения и дневной стационар.

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