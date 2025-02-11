Рабочие приступили к заливке фундамента будущей школы в Лосино-Петровском округе

В поселке Свердловский Лосино-Петровского округа продолжается строительство школы, рассчитанной на 1,1 тыс. мест, рабочие выполняют устройство фундаментной плиты. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На стройке трудится команда из 32 человек. Они уже подготовили котлован и основание для фундамента, а теперь переходят к следующему этапу — заливке бетона», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Руководитель проекта Вячеслав Бобров уточнил, что строители также выполняют заливку фундамента под башенные краны.

В школе обустроят блоки для младших и старших классов. Для них появятся учебные кабинеты, лаборатории, комнаты для кружков, актовый зал, два спортивных зала, библиотека с информационным центром и не только. Завершить работы планируют в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.