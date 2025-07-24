Рабочие провели обрезку кустов и деревьев в сквере имени Марии Рубцовой в Химках

Обрезку деревьев провели в сквере имени Марии Рубцовой в Химках

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Фото: [Администрация г. о. Химки]

В Химках рабочие провели обрезку кустов и деревьев в сквере имени Марии Рубцовой, работы прошли в рамках благоустройства парков и скверов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого  рассказал, какие объекты благоустроят в Подмосковье в 2025 году.

В рамках таких мероприятий специалисты с помощью бензопилы обрезают ветки для формирования кроны, улучшения освещения, проветривания и предотвращения болезней. После этого они очищают территорию от листьев и мусора.

Аналогичные работы прошли и в парке «Дубки», там специалисты заменили разрушенные элементы плитки и отремонтировали крышу летней сцены. В 2026 году там проведут масштабное благоустройство.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев  рассказал  о ликвидации последствий ливня в Подмосковье.

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