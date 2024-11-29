Рабочие завершили капитальный ремонт пищеблока Луховицкой больницы

Рабочие капитальный ремонт пищеблока, расположенного на первом этаже неврологического корпуса Луховицкой больницы, работы прошли в рамках госпрограммы «Здравоохранение Подмосковья» за счет средств бюджета. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

В рамках ремонта в пищеблоке полностью заменили инженерные сети и оборудование. Кроме того, рабочие провели внутреннюю отделку помещений. Теперь в пищеблок заехала компания, выигравшая контракт на организацию питания пациентов медицинского учреждения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что многопрофильную поликлинику возведут в Ногинске в следующем году.