Рабочие завершили монтаж металлоконструкций на строящемся пешеходном переходе в подмосковной Малаховке
Монтаж металлоконструкций завершили на пешеходном переходе в Малаховке
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
В поселке городского типа Малаховка городского округа Люберцы продолжается строительство нового разноуровневого пешеходного перехода через железнодорожные пути, который расположен между станциями Малаховка и Красково, строители завершили монтаж боковых секций пролета. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Переход будет соединять Новый проспект и 1-ую Первомайскую улицу, движение по нему откроют во втором квартале 2025 года.
«Уже выполнен монтаж центральной и боковых секций пролета со стороны Нового проспекта и ул. 1-й Первомайской. В ближайшее время строители приступят к монтажу металлоконструкций башен-сходов», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
Объект построят по региональному стандарту, он позволит обеспечит безопасный и комфортный переход через железную дорогу для более 10 тыс. местных жителей.
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