Рабочие завершили монтаж металлоконструкций на строящемся пешеходном переходе в подмосковной Малаховке

В поселке городского типа Малаховка городского округа Люберцы продолжается строительство нового разноуровневого пешеходного перехода через железнодорожные пути, который расположен между станциями Малаховка и Красково, строители завершили монтаж боковых секций пролета. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Переход будет соединять Новый проспект и 1-ую Первомайскую улицу, движение по нему откроют во втором квартале 2025 года.

«Уже выполнен монтаж центральной и боковых секций пролета со стороны Нового проспекта и ул. 1-й Первомайской. В ближайшее время строители приступят к монтажу металлоконструкций башен-сходов», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Объект построят по региональному стандарту, он позволит обеспечит безопасный и комфортный переход через железную дорогу для более 10 тыс. местных жителей.

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