Рабочие завершили монтаж металлоконструкций пролетного строения строящегося путепровода в Аникеевке

В Красногорске завершился монтаж металлоконструкций пролетного строения строящегося путепровода в Аникеевке, рабочие уже опустили пролетное строение на опоры и установили в проектное положение. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы проходят в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», стройготовность объекта достигла 70%. Сейчас строители выполняют работы по гидроизоляции на опорах, а также возводят ливневую канализацию.

Объект появится в рамках развития МЦД-2 «Нахабино-Подольск». Он позволит обеспечит комфортное транспортное сообщение между двумя частями Аникеевки. Завершение работ запланировано на третий квартал 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развязку на пересечении Володарского и Каширского шоссе запустят в начале 2025 года.