Рабочие завершили реконструкцию хирургического корпуса областной больницы в Подольске
Фото: [Министерство строительного комплекса МО]
На улице Батырева, 7 городского округа Подольск завершилась реконструкция хирургического корпуса областной клинической больницы, там разместили реанимационное отделение и актовый зал. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
«В ходе проводимых работ отделение было соединено с приемным покоем регионального сосудистого центра и операционной через лифт, что позволит сократить время между приемом, осмотром и проведением медицинских вмешательств пациенту», – сообщил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.
По его словам, работы провели в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета. Теперь корпус передают медицинскому персоналу.
