Рабочие завершили реконструкцию хирургического корпуса областной больницы в Подольске

«В ходе проводимых работ отделение было соединено с приемным покоем регионального сосудистого центра и операционной через лифт, что позволит сократить время между приемом, осмотром и проведением медицинских вмешательств пациенту», – сообщил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.